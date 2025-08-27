Gezi Parkı davasında tutuklu Ayşe Barım'dan cezaevinden mektup: Sağlık durumum giderek kötüleşiyor

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, Marmara Kapalı Cezaevi'nden bir mektup kaleme aldı. Barım, hakkındaki suçlamaları reddederken ağır sağlık sorunları nedeniyle yaşam hakkının tehlikede olduğunu söyledi.

"HİÇ BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

27 Ağustos 2025 tarihli mektubunda Barım, 23 yıldır oyuncu menajerliği yaptığını, mesleğini her zaman dürüstlükle sürdürdüğünü ve kendisine yöneltilen suçlamaların sosyal medya üzerinden organize edilen iftira kampanyasına dayandığını belirtti. "Hiçbir delili olmayan, tamamen asılsız iddialarla Gezi Parkı eylemleriyle ilişkilendirildim. Oysaki bu olaylarla hiçbir ilgim yok, hiçbir suç işlemedim. Masumum" dedi.

"213 GÜNDÜR ÖZGÜRLÜĞÜMDEN VE SAĞLIĞIMDAN MAHRUMUM"

Barım, ilk aşamada adli kontrolle serbest bırakıldığını ancak savcılığın itirazıyla yeniden tutuklandığını belirterek, 213 gündür cezaevinde bulunduğunu ve bu süreçte sağlığının hızla kötüleştiğini söyledi.

AĞIR SAĞLIK SORUNLARI

Menajer Ayşe Barım, mektubunda sağlık durumunu ayrıntılarıyla paylaştı. Beş ayrı kalp rahatsızlığı olduğunu ve beyninde 2 santimetreyi aşan bir anevrizma bulunduğunu belirten Barım, bu hastalıkların her birinin ani ölüm riski taşıdığını vurguladı. Cezaevi koşullarında giderek ağırlaşan kaygı bozukluğu ve sık sık yaşadığı panik atakların da bu riski artırdığını ifade etti. Son üç ayda altı kez baygınlık geçirdiğini, sağlıksız koşullar nedeniyle hızlı şekilde 30 kilo kaybettiğini ve kas kaybı yaşadığını, halen kilo vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Damar Cerrahisi Hastanesi ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden alınan raporların, sağlık sorunlarını ve cezaevi koşullarının riskleri artırdığını ortaya koyduğunu söyleyen Barım, Türk Tabipler Birliği Bilim Kurulu'nun da ani ölüm tehlikesine dikkat çektiğini belirtti.

"YAŞAM HAKKIM KORUNMALI"

Mektubunda tutuksuz yargılanabileceğini belirten Barım, şu ifadelerle kamuoyuna seslendi, "Benim tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır. Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimde olacak? Haksız yere atılan iftiralarla hayatım elimden alınmasın. Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden YAŞAMAK istiyorum."