"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
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Magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine verdiği yanıtla eleştiri oklarının hedefi olan Hülya Avşar'ın serpme kahvaltı masasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Ekonomide yaşanana çalkantılı süreçle ilgili "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanan Hülya Avşar, sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Tok açın halinden ne anlar ki?" şeklinde yorumların yapıldığı Hülya Avşar'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı ise tartışmaları daha da alevlendirdi.
İşte o fotoğraf karesi;
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022