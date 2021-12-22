"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı - Haberler

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"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı

Haberler.com - Magazin
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Magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine verdiği yanıtla eleştiri oklarının hedefi olan Hülya Avşar'ın serpme kahvaltı masasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ekonomide yaşanana çalkantılı süreçle ilgili "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanan Hülya Avşar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Tok açın halinden ne anlar ki?" şeklinde yorumların yapıldığı Hülya Avşar'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

İşte o fotoğraf karesi;

'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı

Haberler.com - Magazin

Hülya Avşar, Magazin, Haberler

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Yorumlar (33)

Ahmet Gündoğdu:

utanmıyon degılmı hala mılletle dalga gecıyorsun.hanı sımıt masada,nerede.yaşlandıkça insan bunuyor boşuna demıyorlar.

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Fatma Yürük:

Oturdugun sofraya bak.3 gun simit yemek zorunda kalsan yurtdisina kacarsin.

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Erkan :

İktidara hangi parti gelirse gelsin bu kadın hep pirim yapıyor. Hele şimdiki iktidar göklere çıkarttı bunu. Kuru Simiti üç gün ye bakalım basur olursun gerçi simite bile gücümüz yetmez oldu.

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