Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak nostaljik bir kareyle gündeme gelen Yeşilçay, takipçilerini geçmişe götürdü.

Yeşilçay, Instagram hesabından 21 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" notunu düştü. Gençlik yıllarına ait bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Takipçileri, Yeşilçay'ın yıllar önceki halini, geçmişte birlikte rol aldığı oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Gençlik hali Afra Saraçoğlu'na çok benziyor", "Anne-kız oynamaları boşuna değilmiş" gibi yorumlarla benzerliğe dikkat çekti. Nurgül Yeşilçay'ın daha önce Afra Saraçoğlu ile birlikte bir projede anne-kız rolünü paylaşmış olması, bu benzetmeleri daha da anlamlı hale getirdi.