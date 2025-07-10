Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler

Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak 21 yaşındaki haline ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, "Ben burada kime benziyorum?" sorusuyla dikkat çekti. Gençlik pozundaki yüz hatları ve ifadeleri, hayranları tarafından Afra Saraçoğlu'na benzetildi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak nostaljik bir kareyle gündeme gelen Yeşilçay, takipçilerini geçmişe götürdü.

Gençlik pozu olay oldu! Nurgül Yeşilçay'ı Afra Saraçoğlu'na benzettiler

Yeşilçay, Instagram hesabından 21 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Yaş 21... Ben burada kime benziyorum?" notunu düştü. Gençlik yıllarına ait bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Takipçileri, Yeşilçay'ın yıllar önceki halini, geçmişte birlikte rol aldığı oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Gençlik hali Afra Saraçoğlu'na çok benziyor", "Anne-kız oynamaları boşuna değilmiş" gibi yorumlarla benzerliğe dikkat çekti. Nurgül Yeşilçay'ın daha önce Afra Saraçoğlu ile birlikte bir projede anne-kız rolünü paylaşmış olması, bu benzetmeleri daha da anlamlı hale getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEngin Küçükşengün:

Sen çok güzelsin çok tatlısın. Kimseye benzemene gerek yok

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