Haberler

Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan dizisi "9-1-1: Nashville"in oyuncusu Isabelle Tate, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Genç yıldızın, kalıtsal bir sinir hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ailesi, "Dünyayı güzelleştirmek istiyordu, girdiği her yere neşe getirirdi" sözleriyle onu andı.

  • Genç oyuncu Isabelle Tate 19 Ekim'de hayatını kaybetti.
  • Isabelle Tate'in ölüm nedeni nadir ve tedavisi olmayan bir sinir hastalığıydı.
  • Hastalık kaslarda güçsüzlüğe ve hareket kaybına yol açan doğuştan gelen bir sinir hastalığı olarak biliniyor.
  • Isabelle Tate 13 yaşında bu hastalığın teşhisi konuldu ve son yıllarda durumu ilerledi.
  • Isabelle Tate '9-1-1: Nashville' dizisinin pilot bölümünde rol aldı.

Amerikan yapımı "9-1-1: Nashville" dizisinin pilot bölümünde rol alan genç oyuncu Isabelle Tate, 19 Ekim'de uzun süredir mücadele ettiği nadir bir sinir hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

NADİR VE TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIKTI

Tate'in ölümüne neden olan rahatsızlık, kaslarda güçsüzlüğe ve hareket kaybına yol açan, doğuştan gelen bir sinir hastalığı olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu hastalık, genellikle ergenlik çağında ortaya çıkıyor ve zamanla yürüme veya denge sorunlarına neden olabiliyor. Isabelle Tate, 13 yaşında teşhis konulduğunu ve son yıllarda durumunun ilerlediğini sosyal medya hesabında paylaşmışt

"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORDU"

Tate'in ailesi ise yayımladıkları mesajda kızlarının "hayvanları çok seven, mücadeleci ve neşeli bir genç" olduğunu söyledi:

"Isabelle, en çok hayvan barınaklarında gönüllü olarak zaman geçirmeyi severdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ortamın neşe kaynağı olurdu."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Genç kızlara korkunç tuzak: İçen tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.