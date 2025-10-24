Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu
Amerikan dizisi "9-1-1: Nashville"in oyuncusu Isabelle Tate, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Genç yıldızın, kalıtsal bir sinir hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ailesi, "Dünyayı güzelleştirmek istiyordu, girdiği her yere neşe getirirdi" sözleriyle onu andı.
Amerikan yapımı "9-1-1: Nashville" dizisinin pilot bölümünde rol alan genç oyuncu Isabelle Tate, 19 Ekim'de uzun süredir mücadele ettiği nadir bir sinir hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
NADİR VE TEDAVİSİ OLMAYAN BİR HASTALIKTI
Tate'in ölümüne neden olan rahatsızlık, kaslarda güçsüzlüğe ve hareket kaybına yol açan, doğuştan gelen bir sinir hastalığı olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu hastalık, genellikle ergenlik çağında ortaya çıkıyor ve zamanla yürüme veya denge sorunlarına neden olabiliyor. Isabelle Tate, 13 yaşında teşhis konulduğunu ve son yıllarda durumunun ilerlediğini sosyal medya hesabında paylaşmışt
"DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORDU"
Tate'in ailesi ise yayımladıkları mesajda kızlarının "hayvanları çok seven, mücadeleci ve neşeli bir genç" olduğunu söyledi:
"Isabelle, en çok hayvan barınaklarında gönüllü olarak zaman geçirmeyi severdi. Ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ortamın neşe kaynağı olurdu."