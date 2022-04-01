Genç modacı Andıç ödüle doymuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç modacı Andıç ödüle doymuyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Genç modacı Andıç ödüle doymuyor

Genç modacı Cafer Andıç, İstanbul'da düzenlenen ve organizatörlüğünü Hülya Yanıkdağı'ın yaptığı Crazy Life Kalite Ödülleri yarışmasında 'Yılın moda kumaşçısı' ödülüne layık görüldü.

İSTANBUL (İHA) - Genç modacı Cafer Andıç, İstanbul'da düzenlenen ve organizatörlüğünü Hülya Yanıkdağı'ın yaptığı Crazy Life Kalite Ödülleri yarışmasında 'Yılın moda kumaşçısı' ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen geceye çok sayıda ünlü katıldı. Gecede Ekin Uzun ve Zuhal Olcay tarafından verilen konserin ardından ödüller sahiplerini buldu. Törende 'Yılın moda kumaşçısı' dalında Cafer Andıç ödüle layık görüldü. Genç modacı Cafer Andıç, törende yaptığı konuşmada modanın rengi ve tarzının olmadığını söyledi. Andıç, "Bende kendimi daha çok kumaş yönüyle modaya tanıttım. Kumaş olmadan hiç bir şey olmuyor. Başlangıç kumaştır. Avrupa'da, Milano'da, Paris'te kumaşla hareket ediliyor, sonra moda ortaya çıkıyor. Yaptığımız çalışmalardan dolayı bizleri takip edip bu ödüle layık gören başta Hülya Yanıkdağ olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Zuhal Olcay, İstanbul, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title