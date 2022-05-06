Gelinim Mutfakta Sunucusu Nursel Ergin'in Eşi Ortaya Çıktı! Bakın Kimmiş

'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Nursel Ergin, bir süredir Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstleniyor.

İlk evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı olan Nursel Ergin, 2017 yılında iş insanı Murat Akyer ile evlendi.

Bu evlilik sonrası Nursel Ergin ile kızı Bengü Çınar'ın arasının açıldığı iddia edilmişti.

Nursel Ergin, eşi Murat Akyer ile çok fazla paylaşım yapmıyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Adını 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu.Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.

Yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından 'Mutfağım' adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 41 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında beri Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

İş insanı Murat Akyer ile evli olan Nursel Ergin, şu sıralar Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstleniyor.

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