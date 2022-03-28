Geçmicek'i 12 Saatte 1 Milyon Kişi İzledi - Haberler

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Geçmicek'i 12 Saatte 1 Milyon Kişi İzledi

Snob Magazin - Magazin
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Geçmicek'i 12 Saatte 1 Milyon Kişi İzledi

Doğuş'un günler öncesinden konuşulmaya başlayan ve merakla beklenen 'Geçmicek' isimli yeni video klibi yayınlandı. Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören 'Geçmicek' isimli şarkının klibi 12 saat'te 1 milyon izlenmeyi geçerek trendlerdeki yerini aldı.

Çok konuşulan şarkı binlerce yorum alırken,twitter,instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında da ön plana çıkarak en çok konuşulan konular arasına girdi.

Doğuş klibinin sonunda hayranlarına birde sürpriz yaptı. Şarkıcı eşi ve çocuklarıyla olan fotoğrafını klibinin sonuna koyarak "Siz geççek, geçmicek kavgası yaparken, biz sevdiklerimize şarkı yaptık" notunu düştü.

Snob Magazin / Magazin

Medya, Şarkı, Doğuş, Magazin, Haberler

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