Geçmicek'i 12 Saatte 1 Milyon Kişi İzledi

Çok konuşulan şarkı binlerce yorum alırken,twitter,instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında da ön plana çıkarak en çok konuşulan konular arasına girdi.

Doğuş klibinin sonunda hayranlarına birde sürpriz yaptı. Şarkıcı eşi ve çocuklarıyla olan fotoğrafını klibinin sonuna koyarak "Siz geççek, geçmicek kavgası yaparken, biz sevdiklerimize şarkı yaptık" notunu düştü.

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