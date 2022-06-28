Gebze'de yaz konserleri başlıyor Gebze Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri, 2 Temmuz Cumartesi günü Bilal Sonses konseriyle başlayacak. Gebze Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri, 2 Temmuz Cumartesi günü Bilal Sonses konseriyle başlayacak. Popüler müziğin sevilen isimleri, en güzel şarkılarını yaz boyunca vatandaşlar için seslendirecek. Yaz konserleri çerçevesinde ilk olarak Bilal Sonses vatandaşlarla buluşacak. Sonses, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenecek konserde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek. 24 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Ceza konseri (Mevlana Kapalı Pazaryeri), 6 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Ekin Uzunlar konseri (Beylikbağı Stadı) ve 13 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Haluk Levent konseri (Mevlana Kapalı Pazaryeri) düzenlenecek. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Magazin Gebze Belediyesi Bilal Sonses Gebze Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Gebze'de yaz konserleri başlıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.