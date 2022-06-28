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Gebze'de yaz konserleri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Gebze'de yaz konserleri başlıyor

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri, 2 Temmuz Cumartesi günü Bilal Sonses konseriyle başlayacak.

Gebze Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserleri, 2 Temmuz Cumartesi günü Bilal Sonses konseriyle başlayacak.

Popüler müziğin sevilen isimleri, en güzel şarkılarını yaz boyunca vatandaşlar için seslendirecek. Yaz konserleri çerçevesinde ilk olarak Bilal Sonses vatandaşlarla buluşacak. Sonses, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenecek konserde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.

24 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Ceza konseri (Mevlana Kapalı Pazaryeri), 6 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Ekin Uzunlar konseri (Beylikbağı Stadı) ve 13 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Haluk Levent konseri (Mevlana Kapalı Pazaryeri) düzenlenecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Gebze Belediyesi Bilal Sonses Gebze Magazin Haberler

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