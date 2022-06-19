Güzel oyuncu, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi - Haberler

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Güzel oyuncu, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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İstanbul'da yaşayan oyuncu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evde yalnız olduğu belirtilen Türkman'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonce Türkman dün sabah, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki evinin balkonundan düştü.

Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkman'ın 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonrasında durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Gaziosmanpaşa'da 15. kattan düşen oyuncu öldü

EVDE YALNIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Magazin

Gaziosmanpaşa 3. Sayfa Magazin Haberler

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