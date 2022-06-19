Güzel oyuncu, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı - Magazin
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İstanbul'da yaşayan oyuncu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evde yalnız olduğu belirtilen Türkman'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Birçok dizide rol alan oyuncu Yonce Türkman dün sabah, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki evinin balkonundan düştü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Türkman'ın 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonrasında durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
EVDE YALNIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Magazin