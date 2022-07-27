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Gazetecinin Pijamalı paylaşımı olay oldu, gecenin sonu bakın nasıl bitti

Gazetecinin Pijamalı paylaşımı olay oldu, gecenin sonu bakın nasıl bitti

Dün akşam Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Sefo, gazeteci Hakan Süer'in 'Pijamalı' paylaşımına sosyal medyasından cevap verdi.

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Dün akşam Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konser veren ünlü sanatçı Sefo, gazeteci Hakan Süer'in 'Pijamalı' paylaşımına sosyal medyasından cevap verdi. İkilinin sosyal medyadaki tartışması gecenin sonunda tatlıya bağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi birlikteliğinde düzenlenen etkinliğe her yaştan müziksever katıldı. Saatler öncesinde konser alanını dolduran kalabalık, Sefo'nun sahneye çıkmasıyla birlikte, adeta coştu. Konser sonrası ise geceye yaşanan olay damga vurdu. Kocaeli'de görev yapan gazeteci Hakan Süer ile Sefo arasında, sosyal medya üzerinden gerginlik yaşandı. Konser öncesi ve sonrasında yaşanan yoğun trafik sebebiyle konserle alakası olmayan vatandaşlar, yollarda saatlerce evlerine gitmeyi bekledi. Duruma gazeteci Hakan Süer, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gazeteci Süer'in sosyal medya hesabında Sefo'ya yönelik, "İzmit, Başiskele, Gölcük'te oturanlar bu pijamalı için saatlerdir yollarda perişan" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Sefo ise kendi sosyal medya hesabından, Hakan Süer'i hedef göstererek, "Bu arkadaş ilinizde muhabirmiş, gereğini yaparsınız" dedi. Hakan Süer ise bir paylaşım daha yaparak, "Bu pijamalının Başiskele'deki videolarını görünce nedense aklıma ceketini çıkarmak için seyircilerden izin isteyen Neşet Ertaş geldi" şeklinde konuştu.

SEFO'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Konserin bitmesiyle birlikte ünlü sanatçı Sefo yine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Neşat Ertaş ile kendinin neden bir tutulduğuna anlam veremeyen sanatçı "Ya ne alaka Neşat Ertaşla ben, ne alaka? Yüzüne su çarp, 'ne yapıyorum ben' diye kendine sor. Binlerce kişi severek isteyerek orada bulunmuş. Beğenmiyorsan gelme. Ensenden tutup zorla mı getirdik oraya seni? Pijamalarımı çıkarttım, gel konuşalım, senin için giydim bunları. Sırf sana özel. Derdin ne" diye konuştu. Sanatçının daveti üzerine Hakan Süer kaldığı otele gitti. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün de devreye girmesiyle ikili otelde bir araya geldi. İkili bir birlerine özür dileyerek, geceyi tatlıya bağladı.

(Ardacan Uzun - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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