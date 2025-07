Garaibram Sülalesi Üçüncü Toplantısını Gerçekleştirdi

Denizli'nin tanınmış ailelerinden Garaibramların, yurt dışı ve farklı illerde yaşayan fertleri üçüncüsü düzenlenen sülale toplantısında buluştu. Yıllar sonra bir birini tanıma fırsatı bulan aile fertlerinin buluşması ve 'Has Torun' seçiminde renkli görüntüler oluştu.

Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi'nde yaşayan Garaibram sülalesi, zaman içinde dağılan ve dürt dışının yan sıra farklı illerde yaşayan akrabaların bir araya gelmesi ve de kaynaşması için başlatılan sülale toplantısının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Aile bağlarının giderek zayıfladığı, artık bayramlarda bile bir araya gelmekte zorlanan akrabaların olduğu günümüz toplumuna örnek bir organizasyona imza atıldı. Yurt dışından ve ülkenin çeşitli şehirlerden 200'ün üzerinde akraba, Ucarı Göledinde buluşarak, oyun ve müzikler eşliğinde sabahtan akşama kadar eğlenceli bir buluşmanın keyfini yaşadı.

"Has Torun" belirlendi

Türkiye çapında tanınan yazar, ressam, müzisyen ve iş insanlarının olduğu Garaibramlar sülalesi, birebirlerine olan bağlılıkları bu etkinlikte topluma yansıttı. Sülalenin ilk temsilcileri olan İbrahim ve Sıdıka Doruk'un 10 evladının çocukları ve torunlarıyla kalabalık bir aile tablosu ortaya çıkaran sülalenin buluşmada her yıl olduğu gibi bu yılda "Has Torun" seçimi yapıldı. O yıl yapılan buluşmaya en fazla maddi destek veren toruna teşekkür maksadıyla verilen 'Has Torun' unvanı, bu yıl İstanbul'dan buluşmaya katılan Hikmet ve Senem Doruk çiftine verildi.

Garaibram sülale toplantılarının üçüncüsünü yaptıklarını ifade eden aile üyesi Hikmet Doruk, "Sülalemiz çok dağınık. Yurt dışında ve farklı illerde yaşayanlar var. Aile üyelerinin bir araya gelmesi ve bir birlerini tanımalarını sağlamak için 3 yıl önce yola çıktık. Hep birlikte çok güzel an ve duygular yaşıyoruz. Yıllar sonra birbirlerini ilk kez gören akrabalar, hasret giderdi. Bireysel yaşamın arttığı, insanların birbirinden uzaklaştığı bir zamanda, akrabalar arası bağlılık ve de dayanışmayı artıran bu geleneği sürdürmek istiyoruz" dedi.

"Çevremiz bu etkinliğe gıpta ile bakıyor"

Garaibramler ailesinin en büyük temsilcisi olan emekli öğretmen Ramazan Doruk ise "Bu buluşmanın fikir babası da bendim ama sağ olsunlar yeğenlerim bende daha fazla bu konuya sahip çıktılar. Bölgemizde yapılmayan bir işi başararak, yıllardır görüşmeyen aile fertlerini buluşturuyoruz. Ailemizdeki bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Etrafımızda bu buluşmayı duyanla '3 yıldır bu kalabalığı nasıl topluyorsunuz, aranızda hiç mi anlaşmazlık yok' diye bize gıpta ile bakıyorlar. Üçüncüsünü yaptığımız bu buluşmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - DENİZLİ