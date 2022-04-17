Gala İçin Kıyafet Baktı

Tolgahan Sayışman'ın kurduğu yapım şirketi ile 'Aynasız Haluk' adlı komedi filminde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Karalar, 27 Nisan'da yapılacak gala için kıyafet baktı.

Karalar, "27 Nisan'da konuk oyuncu olarak rol aldığım 'Aynasız Haluk' filminin galası için kıyafet baktım. Çok güzel bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Tolgahan Sayışman ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncularla birlikte oynadığım için de kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.