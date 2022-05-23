Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Zenginer doğum sonrası ilk paylaşımını yaparak, Mialan bebeğin ayağını paylaştı ve "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu. Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum" notunu düştü.

Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.

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