Fulden Uras... 23. AMELİYATINI ATLATTI; 'İYİYİM DEMEYE UTANIYORUM!'
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Son 13 yılda 22 kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras, son gireceği ameliyatta sağ memesinin alınacağını, “Acılarım son bulacak” notuyla duyurmuştu. 23'üncü ameliyatına giren sanatçı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"GÜZEL HABERLERLE BULUŞALIM"
Fulden Uras, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile sevenlerini bilgilendirdi.
Uras, "Güzel haberlerle buluşalım. Hamdolsun iyiyim ama Gazze'deki vahşeti gördükçe 'İyiyim' demeye utanıyorum. Daha sonra detaylı bir video ile anlatacağım şimdi tüm dualarımız masum insanlar için olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin