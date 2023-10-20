Fulden Uras... 23. AMELİYATINI ATLATTI; 'İYİYİM DEMEYE UTANIYORUM!'

"GÜZEL HABERLERLE BULUŞALIM"

Fulden Uras, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile sevenlerini bilgilendirdi.

Uras, "Güzel haberlerle buluşalım. Hamdolsun iyiyim ama Gazze'deki vahşeti gördükçe 'İyiyim' demeye utanıyorum. Daha sonra detaylı bir video ile anlatacağım şimdi tüm dualarımız masum insanlar için olsun" ifadelerini kullandı.