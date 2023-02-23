'Fıs Fıs İsmail' lakaplı Süleyman Yağcı video çekip seçimler için çağrı yaptı: Felaket olur

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteri ile zihinlere kazınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, bir video çekerek 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili bir çağrıda bulundu. Deprem felaketinden sonra ülkenin seçimi kaldıramayacağını ifade eden Yağcı, "Yıkılırız, ayağa kalkamayız. Seçimlerin 2024'ün mayıs ayına erteleyelim. Bütün hazine yardımları 10 ilimize gönderilsin" ifadelerini kullandı.

Türkiye birçok ilimizde yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir taraftan da seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılıp yapılmayacağını tartışıyor. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da genel kanı seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde...

Tartışmalar devam ederken bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Fıs Fıs İsmail' karakteri ile zihinlere kazınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

"YIKILIRIZ, AYAĞA KALKAMAYIZ"

Ülke olarak çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Yağcı, "Böyle bir felaketin arkasından Mayıs 14'te bu ülke seçimi kaldıramaz. İnanın ki yıkılırız, ayağa kalkamayız. Rica ediyorum seçimleri 2024'ün Mayıs 14'üne erteleyelim. Hiçbir siyasi parti hazine yardımını almasın. Bütün hazine yardımları bu 10 ilimize gönderilsin ve bu 10 ilimiz ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.