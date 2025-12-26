Final yapan dizinin set çalışanıyla ilgili korkunç iddia: Döve döve öldürdüler

Rize'de çekilen ve ATV'de yayınlanan, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer aldığı Gözleri Karadeniz dizisi dün ani şekilde final yaptı. Dizinin neden bir anda sonlandırıldığı merak edilirken, gelen bir haber şaşkınlığı artırdı.

DİZİ SETİNDE KORKUNÇ KAVGA

Dizinin set çalışanlarının kaldığı otelde uzaktan akraba olan 4 karavancının kavga ettiği ortaya çıktı. Oyuncu Kerem Arslanoğlu sosyal medyada paylaştığı videoda, set karavancısı olan arkadaşı Ahmet Emin Yavuk'un otel odasında dövülerek öldürüldüğünü iddia etti.

OYUNCU KERAM ARSLANOĞLU: EMİN BENİM ARKADAŞIMDI, ÖLDÜRÜLDÜ

Gözyaşları içinde konuşan Arslanoğlu, "düştü, kafasını vurdu" şeklindeki haberlerin gerçek olmadığını öne sürdü. Arslanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Emin benim arkadaşımdı, öldürüldü. Bundan birkaç ay önce benim yanımdaydı, Gözleri Karadeniz setine gitti çalışmaya. 16 Aralık gecesi, dizinin finalini yönetmeninden oyuncusuna kadar galiba yayında öğrenmişler. O gece Emin'in odasını paylaştığı arkadaşı, husumetli olduğu başka şoförler var, onların yanına gidiyor.

"DÖVE DÖVE KAFATASINI KIRACAK KADAR"

Benim arkadaşımı bir otel odasında döve döve kafatasını kıracak kadar... Emin de o husumetlileriyle kavga etmeye giden herifin arkasından gidiyor, ayırmaya çalışıyor. Yapım koordinatörünü arıyor, 'gel bunları ben durduramıyorum' diye. O geldiğinde herhalde yerde yatıyorken mi buluyor bilmiyorum.

Buradaki konu kimin yaptığı şu an belli değil, savcı, polis, emniyet işini yapıyor yani onunla ilgili değil dert. Ama oradaki ifadelerde herkes 'çok sarhoştuk hatırlamıyoruz kim ne oldu' falan diyor. Bir otel odasında biri birini yumrukla, dirsekle, tekmeyle kafatasını kıramayacağına göre, onu kimin yaptığı bulunur ama bunlar benim konularım değil.

Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem.

"BİR HAFTADIR KOMADAYDI"

Şimdi aslında galiba beklentim şu: Biz oyuncular dahil bu insanların hepsi bir şehir dışı işe falan gittiğinde birilerinin, bu kişiler o patronlar, onların sorumluluğu altında oluyoruz. Her ne olursa olsun, tabii ki insanlar aralarında bir şey yaşayacaktır. Buradaki beklentim açıklamayla ilgili olabilir. Karavancılar kimse, bunu doğrudan sebebi olan kişi dışındakiler de, belki isimlerini açıklamak olabilir onlarla bir daha iş yapmayalım diye.

Arkadaşımı bir faili meçhule yedirecek kadar kolay değil bazı şeyler. Emin bir haftadır komadaydı, dün gece akşam vefat etti. İstanbul'a getirecekler. Bilmiyorum hangi beklentiyle bunu çektiğimi de ama aşırı sinirliyim.

Haberi de düzgün yapılsın istiyorum, çarpıtılmasın da istiyorum ama ne olduysa o da ortaya çıksın. Birileri de artık sorumluluk sahibi olsun, açıklama yapsın. Öyle kolay değil, bu sonuç itibarıyla set güvenliğine giriyor. Ne bileyim ne diyeceğimi de bilmiyorum, Allah kahretmesin ya."