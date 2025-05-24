Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı

Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı
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Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı
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Son olarak Deha dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sıklıkla gündeme geliyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim, paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Sezen, son paylaşımında arabada seyahat ettiği anları takipçileriyle paylaştı. Sezen'in doğal hali kısa sürede etkileşim aldı.

Başarılı oyuncu Melis Sezen, yer aldığı projelerdeki performansıyla olduğu kadar sosyal medyadaki doğal ve samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Deha dizisinde izleyici karşısına çıkan Sezen, bu kez makyajsız haliyle gündeme geldi.

Filtre yok, makyaj yok! Melis Sezen doğal halini yayınladı

Genellikle sade ve içten tarzıyla bilinen Sezen, arabada seyahat ederken çektiği bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Herhangi bir filtre ya da makyaj kullanmadan yayınladığı bu kare, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından "doğal ve zarif" olarak yorumlanan oyuncunun paylaşımı, özellikle genç hayranlarından büyük beğeni topladı. Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu görüntü, "güzellik algısına taze bir bakış" olarak da değerlendirildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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