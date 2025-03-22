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Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi
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Haberler
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Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yıkarken, eşi Sönmez Köksal "Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi" açıklamasında bulundu.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile beraber "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası"ndan biri olan Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının sosyal medya hesabından eşi Sönmez Köksal tarafından yapılan paylaşımda, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Akın'ın kendisinin de bir meşale olduğu belirtilen açıklamada, sanatçının anısını yaşatmak isteyenlerin Türk Eğitim Derneğine (TED) bağış yapabilecekleri belirtildi.

Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri olan sanatçı, 1943'te Ankara'da dünyaya geldi, ilk gençlik yıllarını da başkentte geçirdi. Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde yer aldığı filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" bulunuyor.

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAbdullah Oruç:

arkadaşlar yorumlara bakıyorum da dinimiz örtünmeyi emrediyor Allah rahmet etsin diyoruz yeşil çam ahlaksızlıktır filmler toplumu bozmuştur yani yatacak yeri yok

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme194
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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, en güzel kararı vermiş rahmetli

Yorum Beğen199
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBS:

Dinimizce rahmetli olan zaten çok bekletilmez hemen teçhiz" (hazırlanmak)işlemleri başlatılır ve defnedilir. Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Öleli yarım saat oldu nezman yıkandı nezman namazı kilindi neyse vasiyet sonuçta Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıjg22rkcgq5:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHakan:

filiz hanimi birgun allah agzindan duymadim.neden acelen kabre verdiler.suan nasil vekil olabilirim namazi kilindimi bilmiyoruz muslumanmi bilmiyoruz oyuzden allah hakkinda en iyi bilendir diyorum

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıŞahin Yalçın:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Allah rahmet eylsin en dogrusunu vasiyet etmis

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Haber Yorumlarıhamza arı:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıTunc:

Allahrahmet eylesin.mekanı cennet olsun.

Yorum Beğen9
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