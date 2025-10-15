Haberler

Feyza Civelek'ten Kızılcık Şerbeti hakkında şaşırtan ifşa: Nilay birilerini basabilir


Güncelleme:

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte dizinin henüz yayınlanmamış bölümleriyle ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. "Nilay büyük bir olaya şahit olacak, birilerini basabilir" diyen Civelek'in sözleri, sosyal medyada spoiler tartışmasını alevlendirdi. Yapım ekibinin bu ifşa karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu oldu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son haftalarda sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri haline geldi. Dizideki Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki yasak aşkın ortaya çıkması, hem izleyiciler hem de RTÜK tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tepkilerin ardından senaryoda revizyona gidilen dizide, bu kez oyuncu Feyza Civelek'in açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

DİZİNİN GİZLİ SENARYOSUNU İFŞA ETTİ

Kızılcık Şerbeti'nin "Nilay" karakterine hayat veren Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte dizinin önümüzdeki bölümlerine dair sürpriz gelişmeleri açık etti. Oyuncu, "Nilay büyük bir olaya şahit olacak. Önümüzdeki haftalarda birilerini basabilir" sözleriyle dizinin henüz yayınlanmamış sahnelerine dair önemli bir ipucu verdi.

Bu açıklama, dizi takipçileri tarafından 'senaryo sızdırma' olarak değerlendirilirken, yapım ekibinin bu durumu profesyonellik dışı bir davranış olarak görüp görmeyeceği merak konusu oldu.

Dizinin sadık izleyicileri sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim Civelek'in sözlerini "heyecan verici bir tüyo" olarak karşılarken, diğerleri bu açıklamayı "spoiler niteliğinde bir hata" olarak yorumladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali tartan:

Şu diziyi bi kaldırmadılar yayından

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
