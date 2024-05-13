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Tepki yağıyor! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı rol arkadaşının röportajını böldü

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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, hem dizideki karakteri hem de normal hayatındaki tavırlarıyla tepki çekiyor. Sibel Taşçıoğlu'nun verdiği röportajda Civelek'in sözlerini kesmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Civelek'in bu davranışına "Feyza çenen tutulsun", "Bu kadına nasıl katlanıyorlar ya setin tüm sırlarını döküyor", "Burada bile rol çalmış" gibi yorumlar yapıldı.

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, dizide canlandırdığı karakterle tepki çektiği gibi normal hayatında da adından söz ettiriyor.

GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz gün rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun röportajını böldüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

ROL ARKADAŞININ SÖZÜNÜ KESTİ

Civelek'in rol arkadaşının sözünü kesmesine tepki gösteren kullanıcılar, "Feyza çenen tutulsun", "Bu kadına nasıl katlanıyorlar ya setin tüm sırlarını döküyor", "Burada bile rol çalmış", "Bu kız rol yapmıyor herhalde", "Türkçe'yi, Türkçe'ye çevirme gereği neden duymuş acaba" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (1)

Serkan Taşdemir:

Dizide de iyce şaşirdi Herkes tasiyamaz karakteri

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