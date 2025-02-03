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Feyza Civelek duyurdu: Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz transfer

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla diziye Hamdi Alkan'ın dahil olduğunu duyurdu.

Her cuma izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye yeni bir oyuncunun katıldığını duyurdu.

Civelek diziye Hamdi Alkan'ın dahil olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Sevgili Hamdi abiciğim ve yakın aile dostumuz Kızılcık Şerbeti'nde"

Feyza Civelek duyurdu: Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz oyuncu dahil oldu

"FATİH'E BİR ŞEY OLURSA YAŞAYAMAM!"

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nursema ve İlhami'yi baş başa yakalayan Abdullah'ın hesap sorması dikkat çekerken doktor, Fatih'in sağlığı hakkında kritik açıklamalar yapıyor. Firaz'in, İlhami'ye "Nursema ile evlen" demesi dikkat çekerken Abdullah, Işıl'la birlikte seyahate çıkıyor. Ömer'in "Baba oluyorum ben" sözleri ise izleyiciyi heyecanlandırdı.

Feyza Civelek duyurdu: Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz transfer
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

İslam'a saldırmak için çekilen tüm diziler kendileri dalga geçilir oldu çok şükür şunları ciddiye alan yok

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