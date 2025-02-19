Feyza Aktan'dan şiddet iddialarına yanıt: Özcan beni dövmedi

Özcan Deniz için eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı öne sürüldü. Aktan, vücudundaki darp izlerinin olduğu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından duruma açıklık getirdi.

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla adından söz ettiren Özcan Deniz, strese bağlı olarak kalp spazmı geçirmişti. Doktoru, yapılacak tetkiklerin ardından Deniz'e anjiyo yapılabileceğini söylemişti.

FEYZA AKTAN'I DARBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Özcan Deniz, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken sosyal medyada Deniz'in 2019'a boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi.

Habertürk'ün aktardığına göre Feyza Aktan; "Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" dedi ve şiddet iddialarını yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Feyza Aktan'ın, 2021'de oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile ettiği kavga sonucunda yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştu.