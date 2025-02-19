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Feyza Aktan'dan şiddet iddialarına yanıt: Özcan beni dövmedi

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Vücudunda darp izleri olan fotoğrafları sosyal medyada yayılan Aktan, duruma açıklık getirdi. Aktan, darp izlerinin, oğlu Kuzey'in bakıcısı ile yaşadığı tartışmadan kaldığını belirtti.

Özcan Deniz için eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı öne sürüldü. Aktan, vücudundaki darp izlerinin olduğu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından duruma açıklık getirdi.

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla adından söz ettiren Özcan Deniz, strese bağlı olarak kalp spazmı geçirmişti. Doktoru, yapılacak tetkiklerin ardından Deniz'e anjiyo yapılabileceğini söylemişti.

FEYZA AKTAN'I DARBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Özcan Deniz, sağlık sorunlarıyla mücadele ederken sosyal medyada Deniz'in 2019'a boşandığı oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi.

Feyza Aktan'dan şiddet iddialarına yanıt: Özcan beni dövmedi

Habertürk'ün aktardığına göre Feyza Aktan; "Darp izleri, bakıcı davasından kalma. Biz anne - baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" dedi ve şiddet iddialarını yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Feyza Aktan'ın, 2021'de oğlu Kuzey'in bakıcısı Gülnaz ile ettiği kavga sonucunda yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştu.

Feyza Aktan'dan şiddet iddialarına yanıt: Özcan beni dövmedi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Özcan Deniz dayak ile gündeme gelmiş bir sanatçı değildir eski eşide dövmediğini açıkça söylemiş annesine el kaldırıdğını da sanmam eski eşini dövmeyen bir adam annesine el kaldırmaz

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

bir insan, özel hayatında hep aynı mevzularla gündeme geliyorsa bir sıkıntı var demektir.

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Özcan hasta oldu diye kadın üstüne gitmemiş belli ki.

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