Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızıyla ilgili planını avukatı açıkladı

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta yaşama gözlerini yumdu. Tayfur'un tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan acı vefatının ardından gündeme gelen çok olay yaşandı. Bunlardan biri de küs ve davalık olduğu kızı Tuğçe'nin gasilhane önündeki feryatlarıydı.

"KIZINI MİRASTAN MEN EDECEKTİ"

Öte yandan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mirasıyla ilgili tartışmalar da gündeme geldi. NTV'ye konuşan ünlü sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, Tayfur'un kızını mirastan men etmeye hazırlandığını söyledi. Malvarlığı konusundaki tartışmalara yakında son vereceğini ve Tayfur'un mirasıyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağını söyleyen Tamgüç, "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım'ı mirasından men etmek istediğini söyledi, 'Hastalığım geçsin, sonra yapalım' dedi." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜRSEM MEZARIMA DA GELMESİNLER"

Tamgüç, şu şekilde konuştu: "Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Attığı mesajlar var 'Ne kadar iğrenç bir babasın' gibi. Bana yollamıştı Ferdi Abi. 'Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler' demişti. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım."

"5 MİLYON DOLARLIK YALI VERDİ"

Tayfur'un, bir dönem birliktelik yaşadığı Necla Nazır'a da gerekli yardımlarda bulunduğunu belirten Tamgüç, "Ferdi Tayfur, Necla Nazır'a Emirgan'da 3-4 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına" dedi.