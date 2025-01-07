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Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızıyla ilgili planını avukatı açıkladı

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Vefat eden arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının ölümünden önce küs olduğu kızını mirasından men etmeyi planladığını açıkladı.

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta yaşama gözlerini yumdu. Tayfur'un tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan acı vefatının ardından gündeme gelen çok olay yaşandı. Bunlardan biri de küs ve davalık olduğu kızı Tuğçe'nin gasilhane önündeki feryatlarıydı.

"KIZINI MİRASTAN MEN EDECEKTİ"

Öte yandan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mirasıyla ilgili tartışmalar da gündeme geldi. NTV'ye konuşan ünlü sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, Tayfur'un kızını mirastan men etmeye hazırlandığını söyledi. Malvarlığı konusundaki tartışmalara yakında son vereceğini ve Tayfur'un mirasıyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağını söyleyen Tamgüç, "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım'ı mirasından men etmek istediğini söyledi, 'Hastalığım geçsin, sonra yapalım' dedi." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜRSEM MEZARIMA DA GELMESİNLER"

Tamgüç, şu şekilde konuştu: "Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Attığı mesajlar var 'Ne kadar iğrenç bir babasın' gibi. Bana yollamıştı Ferdi Abi. 'Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler' demişti. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım."

"5 MİLYON DOLARLIK YALI VERDİ"

Tayfur'un, bir dönem birliktelik yaşadığı Necla Nazır'a da gerekli yardımlarda bulunduğunu belirten Tamgüç, "Ferdi Tayfur, Necla Nazır'a Emirgan'da 3-4 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına" dedi.

Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızıyla ilgili planını avukatı açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ferdi Tayfur ailevi konuları medya ile paylaşan biri değildi bizim ekranlarda gördüğümüz kadarıyla üvey abisinin oğlu Aydoğan Tayfur soyadını kullandı şarkılarını söyledi hatta bende özledim şarkısını ben yazdım dediği halde dava açmamıştı kızına dava açınca şaşırmıştık muhakak vardır bildiği biz bilemeyiz Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın inşallah

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

pardon Aydoğan Tayfur Aydemir değil

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yiğeni aydemir bey son zamanında pişmandı kızıyla barışmak istiyordu dedi diğer yiğeni avukatı başka açıklamalar yapıyor

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