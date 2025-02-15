Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda 11 bin lira kira bedeli ile oturuyordu. Duyanların şaşıp kaldığı bu kira bedeli yüzünden ünlü isim ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Tanyolaç'ın ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde dava açmıştı. Davaya bakan İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, anlaşmazlık konusu olan dairenin kirasının belirlenmesi için bilirkişi incelemesine karar vermişti.

75 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ AMA...

Yapılan incelemeler sonucunda ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği ev için bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; yapılan inceleme sonucunda evin yeni kirası 75 bin lira olarak belirlendi. Ancak Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yapıldı. Tanyolaç, yeni dönemde 67 bin 500 lira kira ödeyecek.