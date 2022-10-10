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Fenomen Tansu Dayan, Ezgi Mola'yı fena tiye aldı! Güzel oyuncunun cevabı ondan da bomba

Magazin Haberleri

Müge Anlı taklitleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Ezgi Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği elbisesini, yaptığı paylaşımla tiye aldı. Dayan'ın paylaşımını gören Mola ise yaptığı yorumla kırdı geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı. Ödül töreninde Ezgi Mola da boy gösterdi. Festivalde, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürileri arasında bulunan Mola, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

TANSU DAYAN AFFETMEDİ

Güzel oyuncu ödül töreninde dikkat çekici kıyafetiyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan paylaşım sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın da gözünden kaçmadı. Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, Ezgi Mola'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde giydiği kıyafetini fena tiye aldı.

Fenomen Tansu Dayan, Ezgi Mola'yı fena tiye aldı! Güzel oyuncunun cevabı ondan da bomba

EZGİ MOLA'NIN CEVABI KIRDI GEÇİRDİ

Siyah bantla benzer bir kombin yapmaya çalışan Dayan, ünlü oyuncuyla kendi karesini yan yana koyup Instagram hesabından paylaştı. Başarılı oyuncu fenomenin paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ezgi Mola'nın " Tansu'cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa" cevabı okuyanları kahkahaya boğdu.

Fenomen Tansu Dayan, Ezgi Mola'yı fena tiye aldı! Güzel oyuncunun cevabı ondan da bomba

Fenomen Tansu Dayan, Ezgi Mola'yı fena tiye aldı! Güzel oyuncunun cevabı ondan da bomba

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Ezgi Mola Magazin Haberler

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