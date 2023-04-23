Fazıl Say Cumhuriyetin 100. yılı için marş yaptı, ilk yorum Mustafa Varank'tan geldi: Bence olmamış
Magazin Haberleri
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılı için özel bir marş yaptı. Say'ın hazırladığı marşı beğenmeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bence olmamış" dedi.
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen '100. Yıl Marşı'nı dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yorum geldi.
Twitter hesabından 100. Yıl Marşını paylaşan Fazıl Say, "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşını dinleyen Mustafa Varank ise hiç beğenmedi. Twitter hesabından marşı paylaşan Varank, "Bence olmamış" yorumunu yaptı.
Ver ver ver ver
Ver elini
Ver ver elini
Yıkalım karanlığı
Gel küçük sevinçler
duyalım kedere inat
Gökyüzünden sevgiden
söz edelim
Türküler söyleyelim
Aksın dolsun yüreğimize
Yarınların ışığı
Daha ne bekliyorsun
Ver ver ver ver ver elini
Göğün mavi şimşeği
Atamın gözlerinde
Toprak gülsün, gök tutuşsun
Güneş yansın, dönsün dünya
Daha daha, nice nice yüzyıllara
Dönsün dünya