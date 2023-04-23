Fazıl Say Cumhuriyetin 100. yılı için marş yaptı, ilk yorum Mustafa Varank'tan geldi: Bence olmamış

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılı için özel bir marş yaptı. Say'ın hazırladığı marşı beğenmeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bence olmamış" dedi.

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen '100. Yıl Marşı'nı dinleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yorum geldi.

"100. YIL MARŞIMIZI PAYLAŞMAK BENİM İÇİN MUTLULUKTUR"

Twitter hesabından 100. Yıl Marşını paylaşan Fazıl Say, "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA VARANK BEĞENMEDİ

Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşını dinleyen Mustafa Varank ise hiç beğenmedi. Twitter hesabından marşı paylaşan Varank, "Bence olmamış" yorumunu yaptı.

Fazıl Say'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak bestelediği, marşın sözleri ise şu şekilde:

Ver ver ver ver

Ver elini

Ver ver elini

Yıkalım karanlığı

Gel küçük sevinçler

duyalım kedere inat

Gökyüzünden sevgiden

söz edelim

Türküler söyleyelim

Aksın dolsun yüreğimize

Yarınların ışığı

Daha ne bekliyorsun

Ver ver ver ver ver elini

Göğün mavi şimşeği

Atamın gözlerinde

Toprak gülsün, gök tutuşsun

Güneş yansın, dönsün dünya

Daha daha, nice nice yüzyıllara

Dönsün dünya