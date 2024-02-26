Üye Girişi
Haberler

Fatma Turgut Abant'ta sahne aldı

Güncelleme:

Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut, Abant'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konserde seyircilerle sohbet etti. 'Değmesin Ellerimiz' şarkısı sonrası konuşan ünlü isim, 'Hala kaldı mı böyle şeyler diyorum ama sanırım varmış! ya da geri gelse ne güzel olur. Geçtiğimiz günlerde çıkma teklifi aldım. Hem de çok romantik bir şekilde. Beni böyle şeyler etkiliyor' dedi.

Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut, Abant'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konserde seyircilerle sohbet etti.

ROMANTİK ÇIKMA TEKLİFİ

'Değmesin Ellerimiz' şarkısı sonrası konuşan ünlü isim, "Hala kaldı mı böyle şeyler diyorum ama sanırım varmış! ya da geri gelse ne güzel olur. Geçtiğimiz günlerde çıkma teklifi aldım. Hem de çok romantik bir şekilde. Beni böyle şeyler etkiliyor" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Fatma Turgut Abant Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26-27 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İYİ Parti Manisa adayı kim? 2024 İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gürhan Özcan kimdir? İYİ Parti Malatya adayı kim? 2024 İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Kütahya adayı kim? 2024 İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir kimdir? İYİ Parti Konya adayı kim? 2024 İYİ Parti Konya Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kocaeli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin kimdir? İYİ Parti Kırşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz kimdir? İYİ Parti Kırklareli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Ali Dermenci kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Kırıkkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu kimdir? İYİ Parti Kilis adayı kim? 2024 İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu kimdir? İYİ Parti Kayseri adayı kim? 2024 İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Kazım Yücel kimdir? İYİ Parti Kastamonu adayı kim? 2024 İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın kimdir? İYİ Parti Kars adayı kim? 2024 İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title