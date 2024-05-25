Üye Girişi
Haberler

Fatma Karanfil'in Kanserle Mücadelesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatma Karanfil'in kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı belirtildi. Karanfil'in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti. Menajeri ise endişelerini belirtti.

Fatma Karanfil'in kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı belirtildi. 4. evre kanser teşhisi konulan Karanfil'in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti.

MENAJERİ ENDİŞELERİNİ BELİRTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatma Karanfil'in menajerliğini yapan Aslı İslamoğlu, oyuncunun sağlık durumu hakkında endişeli olduklarını belirtti. Sevenleri ve yakınları, Karanfil'in sağlığına kavuşması için umut ediyor.

Sanatçı, kariyerine 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak adım atmış, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılmıştı.

1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi alan Karanfil, geçmişte göğüs kanserini yenerek 2001 yılında mesleğine geri dönmüştü. 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen Karanfil, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Keloğlan serisinde de Fatma karakterini canlandırmıştı. Son olarak atv'de yayınlanan "Kimse Bilmez" dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Fatma Karanfil Ünlüler Magazin Sağlık Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Bakmadan Geçme

Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240 25-26 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? #128196 25-26 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Gaddar ne zaman final yapacak? #129300 #128250 25 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title