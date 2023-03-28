Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav hayatını kaybetti
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Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Girik de geçtiğimiz sene annesi gibi çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz sene 24 Ocak'ta vefat eden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, 19 Mart'ta evinde fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ukav, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
FATMA GİRİK DE ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETMİŞTİ
Ukav'ın acı haberini alan yakınları derin üzüntü yaşadı. Ukav'ın cenaze programı henüz netleşmezken, Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik de Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti. Girik'in cenazesi, 28 Ocak'ta Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.