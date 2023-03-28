Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik'in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav, Kovid-19 tedavisi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Girik de geçtiğimiz sene annesi gibi çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.