Fatih Ürek, TikTok'tan para kazanmaya başlayan Mehmet Ali Erbil'i hedef aldı: Şaklabanlık

Fatih Ürek, konuk olduğu programda TikTok'u aktif kullanarak para kazanan Mehmet Ali Erbil'i hedef aldı. TikTok'un para kazanmak için uygun bir yer olmadığını söyleyen Ürek, "Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu sevilen sanatçısı Fatih Ürek oldu. Sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Ürek, TikTok'tan para kazanmaya başlayan Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu.

"MUHAFAZAKAR BİRİYİM, ETEK GİYMEM"

Sahnede işi gereği süslü biri olduğundan bahseden Ürek, kendisinin muhafazakar olduğunu söyledi. Giyimine her zaman özen gösterdiğini söyleyen sanatçı, "Ben aslında muhafazakarım. Süslüyüm ama dozunda giyinirim, göze batırmam. Sahnede giyerim süslü kıyafetlerimi. Eteklerim olmaz benim. Çizgiye uygun giyinmeye çalışırım ve çok da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok disiplinli ve dikkatliyim. Yanımda çalışan asistanım da tayt giyse kızarım ben. Belki yakışıyor belki yakışmıyor ama gözüme batıyor" şeklinde konuştu.

"TİKTOK'TA PARA KAZANMAK BİRAZ ŞAKLABANLIK"

TikTok yüzünden yuvaların dağıldığından bahseden Ürek, bir süre önce hesap açarak uygulama üzerinden para kazanmaya başlayan Mehmet Ali Erbil'i hedef alarak şunları söyledi: "Tiktok meselesini hiç anlamış değilim. Ahlaki durumları da biraz bozuyor. Olamaz dediğim şeyleri orada görmeye başladım. Anadolu insanı da bunu yapıyor. Ülke olarak her şeyi abartıyor muyuz? Onu sorgulamaya başladım. Benim Tiktok hesabım yok. Bir kere gördüm ama Mali'ye çok şaşırdım. Ben anlam veremedim. Tiktok'tan para kazanmak amiyane tabiriyle biraz şaklabanlık oluyor. Eskiden Mehmet Ali ile çok bir araya geliyorduk. Herkesle o kadar mazim var ki hatta bana kara kutu derler."