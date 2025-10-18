Haberler

Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası

Fatih Ürek'ten endişelendiren haber: Beyin sapında hasar iddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Doktorların kritik sürecin sürdüğünü belirttiği Ürek'in, beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi. Kalbi durduğu sırada beynine oksijen gitmediği için, uyandırıldığında kalıcı hasar riski bulunduğu öne sürüldü.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Yeni gelen bilgilere göre, sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi.

BEYİN SAPINDA HASAR OLUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

Evinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülmüştü. Hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. İlk açıklamalarda bilincinin açık olduğu ancak kritik sürecin sürdüğü belirtilmişti. Doktorlar, kalp krizinin ardından ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en tehlikeli dönem olduğuna dikkat çekmişti.

Milliyet'in haberine göre, yoğun bakımda uyutulan Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu öğrenildi. Kalbi durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmediği için, uyandırıldığında vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelebileceği iddia edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık ekibinin kontrolü altında yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek'in tedavisi titizlikle sürdürülüyor. Doktorlar, sanatçının durumunun stabil hale gelene kadar gözlem altında tutulacağını belirtti. Hayranları ve sanat camiası, ünlü ismin bir an önce sağlığına kavuşması için dualarını sürdürüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanında yasaklı madde tespit edilen Deren Talu'dan zehir zemberek açıklama

Kanında uyuşturucu madde tespit edilince isyan etti
Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine ulaşabilir

Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? Ekonomistten dikkat çeken tahmin
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kanında yasaklı madde tespit edilen Deren Talu'dan zehir zemberek açıklama

Kanında uyuşturucu madde tespit edilince isyan etti
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.