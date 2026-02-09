Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: 'Kürkleri satmadık'

Fatih Ürek'in vefatının ardından ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu. Ünlü sunucunun kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

'SADECE EVİNİ TAŞIDIK'

Kardeşler Gece Muhabiri adlı sayfaya yaptığı açıklamalarında, "Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira. Hiçbir şeye dokunmadık, sadece evini taşıdık. Fatih kirada oturuyordu ve mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla taşındık" dedi.

'KÜRKLERİNİ SATMADIK'

Kürklerle ilgili çıkan iddialara da yanıt veren Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, "Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz. Tam o sırada bir telefon geliyor bunu gördün mü duydun mu" ifadelerini kullandı.