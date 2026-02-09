Haberler

Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: "Kürkleri satmadık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sunucu Fatih Ürek'in kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, sosyal medyada gündem olan "Fatih Ürek'in kürkleri sattıkları" iddialarını yalanladı. Ürek kardeşler, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirterek yalnızca ev taşıma sürecinde yer aldıklarını söyledi.

Fatih Ürek'in vefatının ardından ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu. Ünlü sunucunun kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

'SADECE EVİNİ TAŞIDIK'

Kardeşler Gece Muhabiri adlı sayfaya yaptığı açıklamalarında, "Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira. Hiçbir şeye dokunmadık, sadece evini taşıdık. Fatih kirada oturuyordu ve mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla taşındık" dedi.

Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: 'Kürkleri satmadık'

'KÜRKLERİNİ SATMADIK'

Kürklerle ilgili çıkan iddialara da yanıt veren Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, "Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz. Tam o sırada bir telefon geliyor bunu gördün mü duydun mu" ifadelerini kullandı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

CHP'den istifa eden Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar

Salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı