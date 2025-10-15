Fatih Ürek'in kalp krizinden önceki son sözleri ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülen sanatçının yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

DOKTORLARDAN İLK DEĞERLENDİRME

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre 59 yaşındaki Ürek'in bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin devam ettiği bildirildi. Doktorlar, kalp krizinin ardından ilk 48 saatin ikinci bir atak riski açısından en hassas dönem olduğunu belirterek, sanatçının durumu stabil hale gelene kadar gözlem altında tutulacağını ifade etti.

YARDIMCISININ DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Ürek'in yakın çevresi, sanatçının sabah saatlerinde "Oda çok sıcak, camı aç" dedikten kısa bir süre sonra "Üşüdüm, nefes alamıyorum" diyerek fenalaştığını söyledi. 2.Sayfa'nın haberine göre, yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi.

HAYRANLARI ENDİŞELİ

Ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından sosyal medyada "Geçmiş olsun Fatih Ürek" paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Hayranları ve sanat camiasından birçok isim, Ürek'e acil şifalar dileyerek destek mesajları paylaştı.