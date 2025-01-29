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Fatih Portakal'dan "Seni de mi satın aldılar?" diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt

Fatih Portakal'dan
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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı yorumla eleştirilerin odağına yerleşen Fatih Portakal, kendisine yöneltilen eleştirilere canlı yayında yanıt verdi. Portakal, bir izleyicisinin "Seni de mi satın aldılar?" sorusuna "Bu da enteresan bir yaklaşım" karşılığını verdi.

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Halk TV sunucusu Seda Selek'in gözaltına alınması sonrası yaptığı yorum büyük ses getirdi.

FATİH PORTAKAL NE DEDİ?

Barış Pehlivan'ın yaptığını doğru bulmadığını ifade eden Portakal, "Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT

YouTube'de canlı yayın açarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Portakal, "Gelen tepkileri anlıyorum. Karpuz gibi bölünme içindeyiz. Yanlış yapılsa bile koruma inancındayız düşünce olarak. Ben yanlışın peşinden gitmem. O zaman doğruya ulaşamam" dedi.

"SENİ DE Mİ SATIN ALDILAR?"

Bir izleyicinin "Büyükelçiliği kaptın" yorumuna okuyan Portakal gülerek "Ne kadar bilgi sahibi olduğumuz önemli" yanıtını verdi. Başka bir izleyici Portakal'a "Seni de mi satın aldılar?" yazdı. Portakal bu yazıya ise "Bu da enteresan bir yaklaşım" karşılığını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Satın almak işinin tarihi 100 sene öncesine kadar gider...

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Portakal bu yorumunda haklı da oabilir ama siz hiç bu yandaş medyatörlerin birbirlerini eleştirdiklerini gördünüzmü adamlar ne diyodu ineceğimiz istasyona kadar sessizce bu trende gidelim gittiler ve geldiler bu avarellerde birbirinin kuyusunu kazıyor bişey deme sanamı sorulacak ver haberi git

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Yazıklar olsun portakal

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

birşeyi bir kişi satın alabilir. bunu alan aldı. yaptığı tetikçiliğe bakın sahibini anlarsınız

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Haber YorumlarıYavuz Han:

Alo Fatih

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Fatih portakal senin haberini zevkle dinlerdim ama şu bir aydır sende büyük değişim var. Korkaklar ve satılmış lara saygı duymayacagim

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