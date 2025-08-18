Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Masumlar Apartmanı ve Bergen gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos'ta 36. yaşına adım attı. Ancak oyuncu, doğum günü kutlamalarıyla değil, paylaştığı acı haberle gündeme geldi.

"ÇOK ZOR İKİ GÜN GEÇİRDİK"

Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yakın bir arkadaşını kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, "Doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim, sonra kutlayacağım. Çok zor bir iki gün geçirdik. Dün bir arkadaşımızı kaybettik, hayat çok acayip" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Başarılı oyuncunun bu paylaşımı hayranlarını derinden etkilerken, Abdullah'a çok sayıda destek ve başsağlığı mesajı gönderildi. 36. yaşına giren oyuncu, doğum gününü buruk bir şekilde geride bıraktı.