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Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: İnanılmaz bir saçmalık

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Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Barım'ın gözaltına alınmasına ilk tepki, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmıştı. Ayşe Barım, bu sabah 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan gözaltına alındı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN TEPKİ

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına ilişkin ilk tepki, daha önce tekelleşme iddialarına destek veren Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Sosyal medya hesabından ilgili haberlerden birini alıntılayan Abdullah, "Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: İnanılmaz bir saçmalık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla, sosyal medya hesaplarından tekelleşmeye tepki gösteren Deniz Işın ve Nedim Saban da mağdur sıfatıyla ifade vermişti.

Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: İnanılmaz bir saçmalık
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıASar Gnc:

köpegi havlamis.

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Haber YorumlarıSana NE:

Oldu sana soracaklardı yırtık d.n güzeli ...,

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