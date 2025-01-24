Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: İnanılmaz bir saçmalık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek soruşturma başlatılmıştı. Ayşe Barım, bu sabah 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan gözaltına alındı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN TEPKİ

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına ilişkin ilk tepki, daha önce tekelleşme iddialarına destek veren Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Sosyal medya hesabından ilgili haberlerden birini alıntılayan Abdullah, "Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında sektörde tekelleşme iddialarıyla bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla, sosyal medya hesaplarından tekelleşmeye tepki gösteren Deniz Işın ve Nedim Saban da mağdur sıfatıyla ifade vermişti.