Fahriye Evcen'den milyon dolarlık reklam anlaşması

Türk televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, özel hayatlarıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. "Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran ikili, yıllar boyunca "örnek aile" olarak anıldı. Ancak son dönemde sosyal medyada birlikte paylaşım yapmamaları ve aralarındaki soğukluk iddiaları, evliliklerinde kriz yaşandığı söylentilerini beraberinde getirmişti. Çift, boşanma ve şiddet iddialarını sosyal medya hesaplarından birlikte verdikleri pozlarla yalanlamıştı.

REKLAM DÜNYASINA GİRİŞ

Şimdi ise Fahriye Evcen iş hayatıyla gündemde. 13.7 milyon Instagram takipçisi bulunan başarılı oyuncu, bugüne kadar reklam iş birliklerine mesafeli durmasıyla biliniyordu. Ancak bu kez şaşırtan bir karara imza attı.

Evcen, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulamasıyla tam 1 milyon dolarlık dev bir anlaşma yaptı.

3 AY BOYUNCA UYGULAMANIN YÜZÜ OLACAK

Hürriyet'in haberine göre, anlaşma kapsamında güzel oyuncu, 3 ay boyunca markanın yüzü olacak. Sosyal medya üzerinden hayranlarına eğlenceli ve öğretici içeriklerle seslenecek. Bu büyük iş birliği, Evcen'in kariyerinde yeni bir sayfa açması olarak değerlendiriliyor.

KULİSLERDE NELER KONUŞULUYOR?

Magazin kulislerinde ise farklı iddialar dolaşmaya devam ediyor. Uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öne sürülen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanma aşamasında oldukları konuşuluyor. Hatta Evcen'in artık kendi ayakları üzerinde durmak istediği de iddialar arasında.