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Ezhel'e konserde iç çamaşırı atıldı, sonrası daha da iğrenç

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Şarkıcı Ezhel, bir kadın hayranının konser sırasında sahneye attığı kırmızı iç çamaşırına verdiği tepkiyle gündeme geldi. Sahneye atılan iç çamaşırını yerden alıp koklayan ve elinde tutarak şarkı söyleyen Ezhel, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Görüntüler, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken, "Çok çirkin görüntü", Bazen kendi cinsimden utanıyorum" yorumları yapıldı.

Şarkıcı Ezhel, son konserinde sahnede yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Performansı sırasında bir kadın hayranı, sahneye kırmızı bir iç çamaşırı attı. İlk anda ne yapacağını bilemeyen ünlü rapçi, çamaşırı yerden alıp kokladı ve elinde tutarak şarkısına devam etti.

TEPKİ TOPLADI

Bu sıra dışı anlar konseri izleyen hayranlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden olan olay, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından tepki topladı. Olayla ilgili gelen yorumların bazıları şu şekilde, "Bazen cinsimden utanıyorum, "Çok çirkin bir görüntü", "Allah ıslah etsin demeye bile utanıyorum."

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Ezhel'e konserde iç çamaşırı atıldı, sonrası daha da iğrenç
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Edepsizlik ve ahlaksızlık almış başını gidiyor, sizde bu yaratıkların reklamını yapmanızı kınıyorum.

Yorum Beğen157
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

mezhebi geniş insanlardan

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Edepsiz,ahlaksız demeyin lütfen. şimdi samancılar çıkarlar nekadar gericisiniz demeye başlarlar Linç edilirsiniz valla.Bunlar kadar çağdaş,laik varmı.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Toplum manen çökmüş yazıklar olsun yazıklar olsun !!!

Yorum Beğen54
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Haber YorumlarıMGk:

Bu hareketler iyidir en dinsizi bile sonun da ŞERİAT diye bağıracak...

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Haber YorumlarıBlackened:

Kukusundan mı çıkardı onu?

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Haber YorumlarıEvvab:

al sana CHP gençliği

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

REZİLLİK

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Haber YorumlarıMurat Kara:

bunlar insan olamaz o çamaşır ne sonrası daha sonrasında yat. sonrada sarhoşlar meze yasaklı madde sonrada oyle

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Burada şeriat diye nara atanlara o donu versen 1 sene cebinden çıkarmaz

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