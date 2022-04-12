Ezhel'in Eski Sevgilisinin Paylaşımı Nefes Kesti - Haberler

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Ezhel'in Eski Sevgilisinin Paylaşımı Nefes Kesti

Snob Magazin - Magazin
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Ezhel'in Eski Sevgilisinin Paylaşımı Nefes Kesti

Rapçi Ezhel'in eski aşkı model Abiba Bakayoko, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı iddialı pozuyla dikkat çekti.

Rapçi Ezhel ve Almanya'da yaşayan model sevgilisi Abiba Bakayoko, Instagram'da birbirlerini takipten çıkararak sessiz sedasız ayrılmışlardı.

Ezhel'in İstanbul'daki büyük konserine gelen Bakayoko'nun yatak pozu olay olmuştu.

Abiba Bakayoko'nun yeni paylaşımları ise nefes kesti. Cesur pozuyla dikkat çeken Bakayoko'nun fotoğrafı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

Ezhel'in Eski Sevgilisinin Paylaşımı Nefes Kesti

Snob Magazin / Magazin

Instagram, Almanya, Ezhel, Magazin, Haberler

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