Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebekleri dünyaya geldi!

Oynadığı her projede ne yapıp edip bize kendini bir başka sevdiren başarılı oyuncu Ezgi Mola, 2019 yılından beri işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla musmutlu bir aşk yaşıyordu.Bugüne kadar yaptıkları her paylaşımda mutlulukları adeta gözlerinden okunan çift, geçtiğimiz Mayıs ayında yalnızca 14 kişinin katıldığı bir düğünle evlenmişti!

Kısacık bir süre sonra da, tam da bu videoyla Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın bebek beklediğini öğrenmiştik Ardından bebeğin cinsiyeti belli oldu... Bir erkek bebek bekledikleri ortaya çıktı!

Gazete Magazin'in özel haberine göre Ezgi Mola'nın geçtiğimiz saatlerde anne olduğu öğrenildi. Hoş geldin Aksakallı Mola bebek...

Mola ve eşi Mustafa Aksakallı bebeklerine "Can" adını verdi.