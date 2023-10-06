Evrim Yaşlak yeni yaşını boğazın en büyük Mega Yatında kutladı…

3 Ekim 2023 Salı günü Den Den Mega Yatta Evrim Yaşlak yeni yaşını tüm dostlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu. Evo Holding kurucularından olan Evrim Yaşlak, erkek kardeşi Evren Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Gecede Evrim Yaşlak'ın elbisesi Alfa Beta imzası taşırken pastası Şile Cake Art Pasta'dan özel olarak tasarlandı. Yaklaşık 70 özel davetlinin katılımı olan gece adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği dans show gecede büyük ilgi gördü. Portaxe ve Den Den grubunun büyük bir titizlikle koordine ettiği doğum günü partisi boğazda ayakta alkışlandı. Geceye katılan diğer isimler şöyle;

Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, Den Den Grubu sahibi Tamer Köseoğlu, Psikolog Yeşim Akıncı, Ünlü fenomen & iş kadını Nez Demir, Kadir Mıhçı, İlker Uzunalan, Özkan Aydoğanoğlu, Ümit Öner & Ayşe Şengüneş, Murat & Emel Güneş, Tuğana Akyürek, Tuğçe Akdemir, Mertcan Boylu, Tuğçe Şen, Tuğçe Balcı, Neslihan & Ali Günaydın, Gamzenur Temel, Zafer Tokgöz, Cansu & Damla Çekiç, Melek Doğan, Emir Şenkül, Seda Üzüm, Merve Akıncı ve birçok davetli geceye katılan isimler arasındaydı.