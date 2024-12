'Evrenin güzellik kraliçesi' yarışmasında Türkiye'yi Esra Nur Türker temsil edecek

Her yıl Mısır Kahriye'de düzenlenen Beauty Queen Of The Universe (Uluslararası Evrenin Güzellik Kraliçesi) yarışmasına bu yıl da dünyanın dört bir yanından katılan güzeller hem ülkelerini temsil edecek hem de yeteneklerini sergileyecek.

TÜRKİYE'Yİ ESRA NUR TÜRKER TEMSİL EDECEK

The St Regis New Capital Cairo Hotel'de düzenlenecek yarışmanın bu yılki Türkiye temsilciliğini model ve sunucu Esra Nur Türker üstlenecek. 9 Aralık'ta yapılacak yarışmaya, Azerbaycan, ABD, Kazakistan, İngiltere, Fransa, Moldova, Gürcistan, Filipin ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 50 ülke katılacak.

KAFTAN KIYAFETİYLE PODYUMDA YÜRÜYECEK

10 gündür kampta olan güzeller, yarışmada ülkelerini tanıtan kısa bir konuşmanın yanı sıra yöresel kıyafetleriyle podyumda yürüyecek. Esra Nur Türker ise Türk ve İslam dünyasında kullanılan kaftan kıyafetiyle ülkemizi uluslararası alanda tanıtacak.