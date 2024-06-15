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Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu

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Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi eden fenomen şarkıcı Reynmen, ağustos ayında nikah masasına oturacak.

Yayınladığı videolarla fenomen olan ve sonrasında kariyerine müzik sektöründe devam eden Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile evleniyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifi eden Reynmen, "Evet" cevabını aldıktan sonra hazırlıklara başladı. Ekol TV'de yer alan habere göre, Reynmen ve Kurtaran çifti, ağustos ayında aile ve arkadaşlarının katılacağı bir törenle dünyaevine girecek. Derdim Olsun, Ela, Leila ve Yoksun Başımda şarkılarıyla milyonlara ulaşan Reynmen'in 1 ay önce çıkardığı Renklensin isimli şarkısı 61 milyon tıklanmaya ulaşarak rekora koşuyor.

Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu

Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Emire Cansu Kurtaran Reynmen Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Barıs Ates:

Ne kadar önemli bi haber

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0
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Ben bilmemm:

6 ay sonraki manşet.. "Şarkıcı Reymen boşanıyor" ünlü demedim zira benim için ünlü değil:-) sıradan bir vatandaş kendisi..

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0
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