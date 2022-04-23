Evlilik hazırlığı yapan Hadise, hamilelik iddiasını yalanladı - Haberler

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Evlilik hazırlığı yapan Hadise, hamilelik iddiasını yalanladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yaz aylarında evlenmeyi planladığı Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Hadise'nin karnını çantayla gizlemeye çalışması akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Kısa sürede gündem olan şarkıcı 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada hamile olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı ileri sürülen Hadise, önceki akşam sevgilisiyle Karaköy'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcının sürekli çantayla karnını kapatması hamilelik iddiasını gündeme getirdi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcının yürürken dahil karnını çanta ve montuyla kapatmaya çalışması kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatıyla ilgili her zaman sessizliğini koruyan Hadise, 2. Sayfa programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı.

Evlilik hazırlığı yapan Hadise, hamilelik iddiasını yalanladı

DAHA ÖNCE DE HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Ocak ayında evlilik teklifi alan Hadise'nin şubat ayında da hamile olduğu iddiası gündeme gelmişti. O dönem de 2. Sayfa programına açıklama yapan Hadise, "Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Dinçerler, Hamilelik, Hadise, Magazin, Haberler

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