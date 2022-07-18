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Evliliğe Yeşil Işık

Snob Magazin - Magazin
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Evliliğe Yeşil Işık

Oyuncu Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, geçtiğimiz gün Cihangir Emily's Garden adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akın Akınözü, son dizisinde yaşadığı duygula bölümü hakkında "Çok teşekkür ederim, eğer o acıyı yansıtabildiysem ne mutlu bana." dedi. Muhabirlerin "Yeni projeniz dijitale mi olacak yoksa televizyona mı?" sorusuna ise "Spesifik düşündüğüm bir şey yok, sınırlamıyorum. Gelen ve beni heyecanlandıran projeler var. Güzel bir aksiyon projesinde oynamak isterim." dedi.

Tatil planından da bahseden Akınözü "Ailecek bir tatlı yaptık. Keyifli ve sakin dinlendik. Burada görüşmelerim devam ediyor. Yine bir boşluk bulduğumda kaçarız." dedi.

Evlilik sorularına ise gülerek "Bakalım. Tadını çıkartıyoruz. Böyle hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki de eğer bizim hayallerimize hizmet edecek ise neden olmasın." dedi.

Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı Hercai dizisi bitikten sonra arkadaşlıklarını bitirmişti ve konuşmama kararı almışlardı. "Geçtiğimiz hafta evlenen Ebru Şahin'e tebrik mesajı attınız mı?" sorusuna ise Akınözü "Kolay gelsin." dedikten sonra gülerek kız arkadaşı ile uzaklaştı.

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