Evlenmek İçin Doğru İnsanı Bekliyorum - Haberler

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Evlenmek İçin Doğru İnsanı Bekliyorum

Snob Magazin - Magazin
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Evlenmek İçin Doğru İnsanı Bekliyorum

Karadeniz müziklerine kattığı yorumla sevilen Seren Uzun, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Aslen Trabzonlu olan ve koyu taraftarı olan şarkıcı, "Ömrümde ilk kez şampiyonluk yaşadım. Rahatsız olan vardır; yoksa neler paylaşacağım." dedi.

3 yıl önce çıkardığı Serdar Ayyıldız ile yaptığı 'Pulim' şarkısıyla tanınan Seren Uzun, Trabzonspor şampiyonluğu ile ilgili, " Karadeniz'e gittim bir süredir oradaydım. Ömrümde ilk kez şampiyonluk yaşadığım için o anı kaçırmak istemedim. Her anında bulunmak istedim. Futbol çok yakından ilgilenen biriyim. Şampiyonluğa özel bir şarkı yaptık Sinan Akçıl sözleri. Ben diğer takımlara atıfta bulunmuyorum asla. Sadece Trabzonspor'la ilgi şeyler paylaşıyorum. Ama rahatsız olan vardır; yoksa neler paylaşacağım. Doğma büyüme Trabzonluyum zaten." diye konuştu.

'Pulim' şarkısıyla sevilen Seren Uzun, Karadeniz müziğine kattığı tarzla ilgili sorulara, "Karadeniz müziğine yön vermek güzel bir his Kazım Koyuncu'dan sonra. Çünkü Kazım Koyuncu'nun yeri asla dolmaz ve Karadeniz'e çok güzel bir yön verdiğini düşünüyorum. Bende bu tarzı kattığım için şanslı hissediyorum kendimi." diye cevap verdi.

Evlilik konusunda Uzun, "Evlilik bana göre, ben evlenmeyi düşünen bir insanım ama doğru insanı bekliyorum. Sosyal medyadan kimse yazmıyor bana. Artık bir çekingenlik var. Trabzonlu oluşumdan dolayı mı belki de bilmiyorum." yorumunu yaptı.

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Trabzonspor Seren Uzun Karadeniz Futbol Magazin Haberler

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