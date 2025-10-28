Haberler

Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı
Sosyal medyada paylaştığı yeni pozla gündeme gelen Songül Karlı, estetik iddialarını yeniden alevlendirdi. Ünlü sanatçının kıvrımlarını ön plana çıkaran karesi binlerce yorum alırken, takipçiler arasında "doğallık mı, estetik mi?" tartışması başladı.

  • Songül Karlı, göğüslerini üç kez küçülttürdüğünü ve dördüncü operasyonun planlandığını açıkladı.
  • Songül Karlı'nın geçtiğimiz aylarda dudak ve kol bölgesinden operasyon geçirdiği biliniyor.
  • Songül Karlı'nın kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde estetik iddialarıyla sık sık adından söz ettirirken, bu kez sosyal medyada paylaştığı boydan pozla gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle objektif karşısına geçen Karlı'nın yeni pozu, kısa sürede binlerce yorum aldı.

"DÖRDÜNCÜ OPERASYON YOLDA" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kez küçülttürdüm. Dördüncü operasyon da yolda." sözleriyle gündeme gelen Songül Karlı, o günden bu yana estetik iddialarının odağında yer alıyor.

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞMURU

Ünlü sanatçının son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı takipçileri Karlı'nın yeni halini "çok zarif" bulurken, bazıları ise "artık tanınmaz hale geldi" yorumlarında bulundu. Özellikle vücut hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti. Bazı takipçileri ise, "Kalçanı da mı estetik yaptırdın?" yorumlarında bulundu.

ESTETİK İDDİALARI SÜRÜYOR

Songül Karlı'nın geçtiğimiz aylarda dudak ve kol bölgesinden operasyon geçirdiği biliniyor. Aynı dönemde kalça estetiği yaptırdığı da öne sürülmüştü. Ünlü isim, iddialara yanıt vermezken, kendisini "doğal ama bakımlı bir kadın" olarak tanımlamayı tercih ediyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Doğal ama bakımlı bir At

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

DOĞAL YADA ESTETİK FARK ETMEZ HER TÜRLÜ GİDERİ VAR.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

nasıl saf güzel kadındı bir zamanlar. yazık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
