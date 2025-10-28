Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son dönemde estetik iddialarıyla sık sık adından söz ettirirken, bu kez sosyal medyada paylaştığı boydan pozla gündeme geldi. Kıvrımlarını vurgulayan elbisesiyle objektif karşısına geçen Karlı'nın yeni pozu, kısa sürede binlerce yorum aldı.

"DÖRDÜNCÜ OPERASYON YOLDA" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kez küçülttürdüm. Dördüncü operasyon da yolda." sözleriyle gündeme gelen Songül Karlı, o günden bu yana estetik iddialarının odağında yer alıyor.

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞMURU

Ünlü sanatçının son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı takipçileri Karlı'nın yeni halini "çok zarif" bulurken, bazıları ise "artık tanınmaz hale geldi" yorumlarında bulundu. Özellikle vücut hatlarındaki belirgin değişim dikkat çekti. Bazı takipçileri ise, "Kalçanı da mı estetik yaptırdın?" yorumlarında bulundu.

ESTETİK İDDİALARI SÜRÜYOR

Songül Karlı'nın geçtiğimiz aylarda dudak ve kol bölgesinden operasyon geçirdiği biliniyor. Aynı dönemde kalça estetiği yaptırdığı da öne sürülmüştü. Ünlü isim, iddialara yanıt vermezken, kendisini "doğal ama bakımlı bir kadın" olarak tanımlamayı tercih ediyor.