Estetiğe doymayan Seda Sayan, bir dizi işlem yaptırdı

24 Nisan'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde eşiyle Hollanda'ya giden Sayan, Türkiye'ye döner dönmez soluğu estetisyenin yanında aldı.

BİRDEN FAZLA İŞLEM YAPTIRDI

Bu zamana kadar yaptırdığı tüm estetik operasyonları açıkça paylaşan 59 yaşındaki Sayan, bu sefer de saklamadı. Sayan, son olarak yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. Instagram hesabından video paylaşan Seda Sayan, doktoruna yaptırdığı tüm işlemleri anlattırdı. Sayan'ın yaşına göre kendisine çok iyi baktığını söyleyen doktor, "Elmacık kemiğini yükselttik, çene dolgusunu keskinleştirdik, dudağa şekil verdik, deri kalitesini artırdık ve boyun ile dekolte bölgesine dolgu yaptık" dedi.