Estetiğe doymayan Seda Sayan, bir dizi işlem yaptırdı - Haberler

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Estetiğe doymayan Seda Sayan, bir dizi işlem yaptırdı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen ünlü şarkıcı Seda Sayan, İstanbul'a gelir gelmez bir dizi estetik operasyon geçirdi. Sosyal medya hesabından doktoruyla videolar paylaşan Sayan, yaptırdığı işlemleri de bir bir anlattırdı.

24 Nisan'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde eşiyle Hollanda'ya giden Sayan, Türkiye'ye döner dönmez soluğu estetisyenin yanında aldı.

BİRDEN FAZLA İŞLEM YAPTIRDI

Bu zamana kadar yaptırdığı tüm estetik operasyonları açıkça paylaşan 59 yaşındaki Sayan, bu sefer de saklamadı. Sayan, son olarak yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. Instagram hesabından video paylaşan Seda Sayan, doktoruna yaptırdığı tüm işlemleri anlattırdı. Sayan'ın yaşına göre kendisine çok iyi baktığını söyleyen doktor, "Elmacık kemiğini yükselttik, çene dolgusunu keskinleştirdik, dudağa şekil verdik, deri kalitesini artırdık ve boyun ile dekolte bölgesine dolgu yaptık" dedi.

Estetiğe doymayan Seda Sayan, bir dizi işlem yaptırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Seda Sayan Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

Burhan Ayyildiz:

Ajda pekkanı gecti Seda Sayan

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DODOK DODOK:

Allah aşkına; her gün tadilat olur mu?

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sem sem:

25 YAŞ KÜÇÜKLE EVLENİRSEN DOKTORDAN CIKAMAZSIN TABİ

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