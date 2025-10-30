Haberler

Eşref Rüya'nın Yeni Bölümü Reyting Rekoru Kırdı

Güncelleme:
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, Eşref ve Kadir'in Kafacılar'a karşı birlikte mücadele etmek zorunda kaldığı son bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Finaldeki 'Siz hepiniz yetimler tek' sözü paylaşım rekorları kırdı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, Eşref Tek'in Yakup Baba'nın mekanını Kadir'den geri aldığı bölümüyle hem reytingleri hem sanal medyayı salladı. Bölüm finalinde Eşref ve Kadir'in Kafacılar'a karşı aynı safta yer almak zorunda kaldığı dizi, tüm izleyici kategorilerinde açık ara farkla yine günün en çok izlenen yapımı oldu. Eşref ve Kadir'in 'Siz hepiniz yetimler tek' raconu ise sanal medyada paylaşım rekoru kırdı.

YETİMLER SOFRASI YENİDEN KURULDU

Dinçer'in kurduğu planla herkesi öldüğüne inandırdığı Eşref Rüya'da tüm kartlar yeniden dağıtıldı. Nisan'ın Dinçer hakkındaki soru işaretlerinin peşine düştüğü anlarda gerilim tavan yaptı. Eşref'in Yakup Baba'nın sofrasını yeniden kurup Nisan'ı da buna ortak etmesiyle yüzler uzun bir aradan sonra ilk kez güldü. Faruk'un Ayten'le buluşması bölümün en vurucu sahnelerindendi. O anlar hem Faruk'un hem ekran karşısındakilerin gönül telini titretti.

MERAK UYANDIRDI

Nisan'ın Dinçer'in evinde bulduğu ve kendisini geçmişe götüren fotoğrafı hikayede yeni bir sayfanın açılacağına işaret etti. Ölmediği ortaya çıkan Dinçer'in Nisan'a nasıl tepki vereceği sorusuna sanal medyada yanıt aranırken fotoğrafın sırrı da büyük merak uyandırdı. Temponun bir an olsun düşmediği Eşref Rüya, Tüm Kişiler'de 9,06 izlenme oranı ve 26,19 izlenme payı, AB'de 7,17 izlenme oranı ve 25,77 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,61 izlenme oranı ve 28,19 izlenme payıyla reytinglerde zirvede yer alma geleneğini sürdürdü.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D'de.

Haberler.com
