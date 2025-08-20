Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Yeni Sezon İçin Kamp Girdi

Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Yeni Sezon İçin Kamp Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tolga Tekin, Eşref Rüya dizisinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı. Müslüm karakterine hayat veren Tekin, antrenman görüntüleriyle fanlarını heyecanlandırdı. Dizinin ikinci sezonunda sürprizler bekleniyor.

KANAL D'nin fenomen yapımlarından Eşref Rüya'nın MüslümTolga Tekin, yeni sezon için kampa girdi. Yetimler grubunun muhafazakar kimliği ve sakin kişiliğiyle dikkat çeken ismi Müslüm Çermik rolündeki performansıyla adından söz ettiren oyuncunun 'Yeni sezona hazırlık2 notuyla yaptığı paylaşım Eşref Rüya fanlarını heyecanlandırdı. Tekin'in sıkı antrenman görüntüleri, yeni sezonda dizide aksiyon dozunun artacağı şeklinde yorumlandı.

GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ

İkinci sezon hazırlıkları devam eden Eşref Rüya'nın sete çıkmak için geri sayıma geçtiği bugünlerde Tolga Tekin'den gelen video sanal alemde geniş yankı buldu. Paylaşım 'Müslüm 'Eşref' kampında', 'Eşref, Müslüm'ü terletiyor', 'Müslüm yeni sezon için kampa girdi' yorumlarıyla kısa sürede binlerce etkileşim aldı. İkinci sezonunda büyük sürprizlerle izleyicisinin karşısına çıkması beklenen Eşref Rüya'da Tekin'in paylaşımı ile birlikte gözler, ekipteki diğer oyunculara ve onlardan gelecek ipuçlarına çevrildi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni yayında dönemindeki yeni bölümleriyle yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç

Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.